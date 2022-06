Dua Lipa est-elle impliquée dans un triangle amoureux avec Aron Piper, l'acteur de la série Elite, et FKA Twigs?

Mais que se passe-t-il entre la chanteuse Dua Lipa, l'acteur et chanteur Aron Piper, et la star FKA Twigs? Ce week-end, Dua Lipa, 26 ans, a été vue en train de danser dans une discothèque madrilène avec la star d'Elite, Aron Piper, 25 ans. Une vidéo des deux stars s'enlaçant tendrement a été partagée sur Twitter. De quoi surprendre les fans qui ne s'attendaient visiblement pas à un tel rapprochement. "DUA LIPA ET ARON PIPER DANSENT ENSEMBLE BONJOUR ?" a tweeté une personne, tandis qu'une autre a commenté: "Dua Lipa vit la belle vie en Espagne et Aron Piper vit le rêve, je regarde avec respect."

Mais c'est une autre intervention sur les réseaux sociaux qui a suscité la plus grande surprise... Alors que beaucoup se demandent si Dua Lipa et Aron Piper partagent davantage qu'une simple amitié, la chanteuse, FKA Twigs a posté une vidéo d'elle-même embrassant... Aron.

Dans cette vidéo publiée sur TikTok pour promouvoir sa nouvelle chanson Killer, le couple partage un échange amoureux... Un timing de la part de FKA Twigs qui n'est pas anodin, selon de nombreux observateurs.

Dua Lipa est célibataire depuis qu'elle s'est séparée de son petit ami, Anwar Hadid, à la fin de l'année dernière.