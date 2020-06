La fille de Jacques Brel se confie sur sa relation atypique avec lui: "Il m'a demandé un jour de ne plus l'appeler papa"

Marié en 1950 à Thérèse Michielsen, dite Miche, (décédée en mars dernier à l'âge de 93 ans), Jacques Brel a eu trois filles: Chantal (née en 1951 et décédée en 1999), France (née en 1953) et Isabelle (née en 1958). A l'occasion de la fête des pères française, France, la deuxième fille de l'artiste, s'est confiée au magazine Version Femina.

"Je ne sais pas ce qu'est un père au quotidien"

Elle décrit un homme plus artiste que père, absent, investi mentalement dans des projets à mille lieues de la parentalité. "Je ne sais pas ce qu'est un père au quotidien. Contrairement à d'autres hommes, il ne s'en cachait pas. Il était habité par quelque chose plus fort que lui", explique-t-elle.

Jacques Brel en était conscient. Si ses infidélités à son épouse étaient peu secrètes, avec ses enfants, il n'a pas tenté de jouer un rôle qui ne lui convenait pas non plus. "C'est lui-même qui m'a demandé un jour de ne plus l'appeler papa, mais par son prénom. Nous n'avions pas une relation classique de parent à enfant", raconte France.

"Je le prenais comme il était"

Malgré tout, la fille de l'artiste garde en mémoire de très bons moments et des souvenirs heureux. "Je le prenais comme il était. Lorsqu'il était avec nous, il était bien là. J'adorais parler avec lui, écouter ses chansons. Au restaurant, quand nous étions avec lui, par discrétion, il se plaçait toujours dos à la salle pour ne pas être reconnu et refusait alors les autographes parce qu'il était en famille."

Aujourd'hui, France Brel est remariée, maman de deux grands enfants et se dit très "heureuse".