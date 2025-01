"J'ai pleuré un nombre incalculable de larmes": Meghan Markle annonce la mort d'un être très cher à ses yeux

Meghan Markle, la duchesse de Sussex, a annoncé avec émotion le décès de son fidèle compagnon, Guy, un beagle adopté en 2015. Dans un touchant post Instagram, elle partage son histoire et sa peine avec le monde entier.

"Il était dans un refuge à Kentucky et il ne lui restait que quelques jours à vivre", confie Meghan, se remémorant leur première rencontre. "Je l'ai récupéré... et je suis tombée amoureuse." Ce "petit gars", comme on le surnommait, est devenu son ombre, l'accompagnant dans les moments clés de sa vie : "Il était avec moi sur le tournage de Suits, quand je me suis fiancée (puis mariée), quand je suis devenue maman... il était avec moi pour tout : le calme, le chaos, la sérénité, le réconfort.