Noël royal: traditions, humour et moments magiques chez les familles couronnées

Quand Noël sonne chez les familles royales, ce n’est pas seulement le sapin qui scintille, mais aussi des traditions bien ancrées et des moments uniques mêlant solennité et bonne humeur. Tour d’horizon de ce qui se trame derrière les murs des palais, du Royaume-Uni à la Suède en passant par la Belgique et Monaco.

Pas de diamants ni de dorures sous le sapin chez les Windsor, mais des cadeaux bien plus... loufoques ! Amélie Schildt, experte royauté RTL info, explique : "C'est le soir du 24 que la famille royale britannique échange ses cadeaux humoristiques. Harry, par exemple, a offert à la reine un bonnet de douche avec un message drôle, et Meghan a suivi la tradition en offrant un hamster animé dansant". Même Charles, futur roi, a reçu une planche de toilettes de sa sœur Anne !

Buffet froid et pesée royale : un Noël à Sandringham

Le repas du 25 décembre, autrefois opulent, s’est allégé au fil des ans. Nicolas Fontaine note : "Elizabeth II préférait un buffet froid, plus simple après le lourd repas de la veille". Mais attention, légèreté ne veut pas dire sans tradition ! Amélie Schildt évoque la coutume intrigante de Sandringham : "Chaque invité est pesé à son arrivée et à son départ pour vérifier qu'il a bien profité du festin. Une tradition qui aurait été difficile pour la princesse Diana à cause de son rapport à son poids".

En Belgique, Noël est discret, mais toujours marqué par un moment fort : le concert royal. Lors de la pandémie, la famille royale a surpris le public avec une prestation des jeunes musiciens royaux : "La princesse Éléonore a joué dans la salle du trône et le prince Emmanuel a pris son saxophone", raconte Nicolas Fontaine. Un cadeau musical qui a touché le cœur des Belges.

La lumière de la Sainte-Lucie illumine la Suède

Pour la famille royale suédoise, les festivités débutent le 13 décembre avec la Sainte-Lucie. Ce jour, les enfants portent des couronnes de chandelles, et les rituels sont nombreux, comme le souligne Nicolas Fontaine : "La fête est très proche de la nature. Une année, les jeunes princes Estelle et Oscar ont même aidé dans les écuries royales". Et pour inclure le peuple, les décorations du sapin sont filmées et partagées sur les réseaux sociaux.

À Monaco, Noël rime avec générosité. Depuis près de 60 ans, le palais ouvre ses portes pour offrir des cadeaux directement aux enfants. Nicolas Fontaine décrit ce moment féérique : "La population vient chercher les cadeaux des mains des souverains, dans une cour d'honneur décorée pour l'occasion". Albert de Monaco perpétue la tradition initiée par Grace Kelly, et n’hésite pas à enfiler un bonnet de Père Noël pour l’occasion, comme le souligne Amélie Schildt : "C'est un moment très fort qui reflète la proximité de Monaco avec sa population".

