Alizée, l'épouse de James Middleton, portait la robe de mariée de sa belle-mère Carole

James, le frère cadet de Kate Middleton, a épousé Alizée Thevenet le samedi 11 septembre, après avoir reporté deux fois le jour de leur mariage. Sa femme a trouvé la manière la plus douce de rendre hommage à sa famille.

La jeune femme de 32 ans portant une robe blanche longue, avec un décolleté Bardot et des détails brodés. Non seulement la robe s'accordait parfaitement avec leur destination de mariage, qui a eu lieu à Bormes-les-Mimosas, célèbre pour être l'un des plus beaux villages de la Côte d'Azur, mais c'était aussi la robe que Carole Middleton, la mère de James, portait le jour de son mariage avec Michael.

"Mon quelque chose d'emprunté était en fait la robe de ma belle-mère Carole qui l'a portée pour la dernière fois il y a 41 ans, le jour de son mariage en juin 1980", a expliqué Alizée, analyste financière.

Elle a ajouté qu'elle a essayé pour la première fois la robe de mariée de sa future belle-mère pendant le lockdown, alors qu'elle et James résidaient à Bucklebury, dans le Berkshire, chez ses parents. "En parlant de robes avec Carole et en partageant des idées pour trouver l'inspiration, j'ai essayé sa robe de mariée et j'en suis tombée amoureuse (…) Elle m'allait parfaitement et correspondait exactement à ce que je voulais. J'ai toujours été troublée par le fait que les robes de mariée ne sont portées qu'une fois, alors c'était incroyable de donner une seconde vie à une si belle robe", a-t-elle déclaré.

James et Alizée se sont dit "oui" à l'hôtel de ville devant leurs amis proches et leur famille, dont Kate Middleton et le prince William, ainsi que leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Pippa Middleton et James Matthews étaient également présents ainsi que leurs enfants Arthur et Grace.

Après la cérémonie, les jeunes mariés se sont rendus à leur réception sur la plage, au Café Leoube, dans une voiture d'époque.