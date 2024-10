Bertrand Caroy face à ses peurs: immersion bouleversante au sein de la police de Gatineau au Québec

Malgré l’appréhension, Bertrand s’embarque sur la rivière des Outaouais aux côtés de Mickael. La police locale y patrouille régulièrement pour veiller à la sécurité des plaisanciers, et Bertrand se retrouve impliqué dans un exercice de sauvetage. Cette mise à l’épreuve en pleine immersion le déstabilise d’abord, avant qu’il ne parvienne à surmonter ses peurs. "C’est un exercice compliqué, il faut vraiment être concentré et écouter son binôme. Si on ne fait pas les choses correctement, on ne serait pas sauver quelqu'un", explique-t-il, après avoir accompli cette tâche avec succès.

Des confessions touchantes

Lors de son immersion à Gatineau, Bertrand Caroy évoque un épisode marquant de sa carrière : un accident de voiture qui a bouleversé sa vie de policier. Dans les premières années de son service, Bertrand se trouvait en tant que passager aux côtés d’un collègue lorsqu'un grave accident est survenu. Son coéquipier n’a pas survécu, un choc profond qui laisse encore une empreinte douloureuse dans l’esprit de Bertrand. "Ça a vraiment été un choc. C’est quelque chose qui reste marqué", confie-t-il, expliquant que ce drame a durablement changé sa manière d’appréhender les interventions et son rôle sur le terrain.

À son tour, Mickael évoque une intervention difficile, celle d’un nourrisson en arrêt cardiaque. "Ça a été un appel extrêmement triste et difficile", admet-il, touché par ce moment qui lui a rappelé les raisons pour lesquelles il exerce ce métier. Cet épisode, bien que douloureux, renforce selon Mickael l'importance de sa vocation : "J’ai été là pour accompagner les parents dans les moments les plus difficiles de leur vie".

Retrouvez "Bertrand en patrouille" chaque mercredi à 20h30 sur RTL tvi et en streaming sur RTL play.