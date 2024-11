De l’Oscar au gouffre : Riton Liebman raconte sa "descente aux enfers"

Partager:

Acteur dès l'adolescence, Riton Liebman a connu une ascension fulgurante puis une descente aux enfers avant de se reconstruire. L'artiste revient sur son passé et partage son histoire auprès de Christophe Dechavanne.

Né à Bruxelles en 1964, Riton Liebman fait sensation dès l'âge de 13 ans, quand il est choisi pour un rôle dans le film culte "Préparez vos mouchoirs" de Bertrand Blier. Aux côtés de Gérard Depardieu, Patrick Dewaere, et Carole Laure, le jeune Riton s’illustre dans un film qui remportera l'Oscar du meilleur film étranger en 1977. Immédiatement propulsé sous les projecteurs, il devient le nouveau prodige du cinéma francophone. Cette ascension soudaine l’amène rapidement à Paris, où il se lie d’amitié avec des célébrités comme Vanessa Paradis et Florent Pagny et lui ouvre les portes du septième art, où il côtoie des figures marquantes comme Thierry Lhermitte, Claudia Cardinale, Michel Serrault et Richard Berry.

L’ombre derrière les projecteurs : la descente dans la drogue Mais derrière la réussite, Riton commence à souffrir de l’ombre imposée par le succès de ses camarades et de sa propre célébrité. La pression et le rythme de vie intense le mènent à l’addiction. Au cœur des années 80, il devient un habitué du Mirano, un club bruxellois emblématique, où les stars de passage se côtoient. À lire aussi Lorie revient sur sa lutte contre la maladie: "J'ai pris la décision la plus difficile de ma vie" Au fil du temps, il sombre dans la drogue, une spirale destructrice qui impacte à la fois sa vie personnelle et professionnelle. Sur les plateaux, son comportement se dégrade, au point de perdre la confiance de son entourage et de ses proches. "Petit à petit, il est tombé dans la drogue et il est devenu accro", raconte sa maman, Adeline Liebman. "Ça a été la descente aux enfers pour lui. Mais nous, on ne le savait pas", ajoute sa sœur Sophie. La rédemption : un centre de désintoxication et une seconde chance Après quinze années de lutte acharnée contre l’addiction, Riton prend la décision de se soigner. Il rejoint alors un centre de désintoxication à Soissons, dans le nord de la France, dirigé par Kate Barry, la fille de Jane Birkin. Ce centre, réputé pour sa méthode de soin sans traitement médicamenteux, impose une discipline sévère. "Les deux mois les plus durs de ma vie", se souvient-il, mais déterminé, il surmonte l’épreuve. À lire aussi Christophe Dechavanne évoque les orages de SA vie: "Quand mon père est mort, j'ai hérité de 300.000 francs ... de dettes"