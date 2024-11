Lorie revient sur sa lutte contre la maladie: "J'ai pris la décision la plus difficile de ma vie"

Le succès est tel que son père démissionne de son emploi pour devenir son manager. Toute la famille se concentre alors sur la carrière de Lorie, qui vit de la musique et fait le tour du monde grâce à sa renommée. Au fil des années, elle se forge une solide réputation et est même surnommée la "Britney Spears de France". "Je sais que j'ai vécu des moments incroyables", confie-t-elle à Christophe Dechavanne dans l'émission "Les orages de la vie".

La chanteuse Lorie est sans doute l'une des figures emblématiques des années 2000. À seulement 18 ans, elle signe son premier contrat avec une maison de disques. Rapidement, sa carrière décolle avec des singles comme "Près de moi" et "Je serai (ta meilleure amie)", ce dernier restant 22 semaines dans le classement des titres les plus écoutés en France.

L'endométriose, l'un des drames de sa vie

Passionnée de patinage artistique, Lorie devait participer aux Championnats de France. Mais une déchirure du ménisque vient briser son rêve de devenir sportive professionnelle, marquant sa première grande déception.

Il faut consulter immédiatement

À l'âge adulte, Lorie fait face à un second combat : elle est atteinte d'endométriose, une maladie qui touche environ 10 % des femmes. "Les symptômes incluent des règles abondantes et douloureuses, des problèmes digestifs, des douleurs pendant les rapports sexuels... Si vous avez ces symptômes, il faut consulter immédiatement", explique-t-elle. Elle insiste sur l'importance de traiter rapidement la maladie : "Il faut arrêter les règles le plus vite possible pour empêcher la propagation". L'endométriose, qui se développe hors de l'utérus, peut toucher les ovaires, les ligaments, le péritoine, et dans les cas les plus graves, des organes comme l'intestin, la vessie ou le vagin. Elle peut aussi provoquer l'apparition de kystes, de cicatrices et d'adhérences entre les organes, comme l'explique le site médical Vidal.

Depuis son adolescence, la chanteuse vit avec ces douleurs, mais celles-ci s'aggravent après la naissance de sa fille Nina en 2020. Sur le tournage de "Demain nous appartient", les symptômes deviennent de plus en plus intenses. "D'un coup, on hurle de douleur", témoigne son amie Laëtitia Milot. À tel point que Lorie s'effondre en plein tournage. "On a tous eu peur", se souvient son collègue Mayel Elhajaoui.