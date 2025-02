"On est en lune de miel… et on en veut plus": Aurélie attend que Jordan passe à l’action dans Mariés au premier regard

En pleine lune de miel à Lanzarote, Aurélie et Jordan profitent d’un cadre idyllique, mais une distance commence à s’installer entre eux. La question de l’intimité devient un sujet sensible, mettant leur compatibilité à l’épreuve.

Profitant de ce moment privilégié, Aurélie interroge Jordan :"Qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi ?". Jordan ne manque pas d’éloges srur son physique et sa personnalité: il admire ses yeux, son sourire, son assurance et sa franchise. "Je trouve qu’on se complète bien", confie-t-il.

De son côté, Jordan admet qu’il a du mal à se laisser aller, sans trop savoir pourquoi. "Aurélie, c'est une femme bien et c'est vrai qu'elle m'excite beaucoup (...). Je la trouve très belle et j'ai envie d'elle, mais je ne sais pas expliquer ce blocage", confie Jordan.

L’harmonie du début laisse place à un léger malaise lorsque la question de l’intimité est abordée. Aurélie avoue attendre plus d’initiatives de la part de son mari : "Il ne consomme pas le mariage, il ne se passe rien. On est en lune de miel... j'attends qu'il assume son rôle d'homme, de mari". Elle confie ressentir une distance qui commence à peser sur leur relation : "On est des adultes, on en veut plus".

Mais lorsque Jordan lui retourne la question, sa réponse est plus succincte : "J'aime bien que tu sois grand et musclé. Et j’aime bien aussi ton côté rassurant". Une réponse jugée un peu "triste" par Jordan, qui s’attendait peut-être à plus d’enthousiasme.

Pression et attentes dans le couple

Face à cette situation, la sexologue Catherine Solano apporte son éclairage. Selon elle, la société impose souvent aux hommes l’idée qu’ils doivent toujours être prêts à passer à l’acte, ce qui ne reflète pas la réalité : "Un homme peut être sensible et peut avoir besoin de se sentir à l’aise et en confiance. Et ça, on ne le dit pas tellement dans la société".

Elle souligne également un double standard : "Si on disait à une femme : 'Pourquoi tu n’es pas prête ? Je t’envoie des signaux !', on trouverait cela intrusif. On voit bien qu'on n'a pas le même traitement pour les hommes et pour les femmes".

La spécialiste rappelle qu’un couple doit construire son intimité sur la complicité et non sur la pression. Selon elle, Aurélie devrait peut-être changer d’approche : "Aurélie dit qu’elle laisse Jordan prendre sa place d’homme, mais peut-être qu’elle devrait aussi prendre sa place de femme en le rassurant et en l’encourageant. Il pourrait alors se révéler autrement".

Alors que leur relation est mise à l’épreuve, Aurélie et Jordan devront trouver un équilibre entre leurs attentes et leur rythme pour espérer construire une véritable connexion. Retrouvez "Mariés au premier regard" chaque dimanche à 20h45 sur RTL tvi et en streaming sur RTL play.