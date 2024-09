Alexis Flips passe d'Anderlecht à Charleroi

Flips, 24 ans, a été formé à Lille. Après avoir joué avec l'équipe B du LOSC et été prêté à Ajaccio, l'ailier a signé à Reims en 2020. En 2023, il a été recruté par Anderlecht, mais a été prêté six mois plus tard à Ankaragücü, où il a terminé la saison 2023/2024. Cette saison, il n'est monté au jeu qu'en toute fin de match contre Saint-Trond lors de la première journée.

"La venue d'Alexis rencontre ainsi la demande du staff sportif de renforcer notre entrejeu en offrant des solutions au coach pour jouer différents systèmes et augmenter la concurrence", a indiqué Charleroi dans un communiqué.