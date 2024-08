Avec un but de Johan Bakayoko, le PSV s'impose sur le terrain d'Heracles

Le PSV a renversé la situation dimanche après-midi lors de la deuxième journée d'Eredivisie en s'imposant 1-3, avec un but de Johan Bakayoko, sur le terrain d'Heracles après avoir été mené 1-0 sur une réalisation de Brian De Keersmaecker.

Le champion en titre a rapidement été mené à Almelo avec un but du capitaine de l'équipe, De Keersmaecker, qui a transformé un penalty à la 5e minute après que son compatriote Bryan Limbombe a été taclé dans la surface de réparation.

Au classement provisoire, le PSV se hisse en tête avec six points sur six. Heracles occupe pour l'instant la douzième place avec un point.

En seconde période, les joueurs d'Eindhoven ont relancé la partie. Un but contre son camp d'Ivan Mensik (52e) et des buts du Diable Rouge Johan Bakayoko (59e) et de Couhaib Driouech (90e) ont assuré la victoire.

De Keersmaecker et Limbombe ont joué l'intégralité des 90 minutes du côté d'Heracles. Bakayoko, quant à lui, a quitté le terrain à la 69e minute sur blessure. Matteo Dams est entré en jeu trois minutes plus tôt.