Avec un partage, l'Allemagne assure sa première place, la Suisse qualifiée en 8e

Après avoir arraché un partage in extremis face à la Suisse (1-1) dimanche à Francfort, l'Allemagne a assuré sa première place dans le groupe A alors qu'elle avait déjà validé son ticket pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024. La Nati, qui termine deuxième, est également assurée de disputer le prochain tour.

Les Allemands ont mis le feu à la défense suisse dès l'entame de la rencontre. Juste après le premier quart d'heure, le but de Robert Andrich a été annulé par monsieur Orsato, l'arbitre de la rencontre, pour une faute de Jamal Musiala sur un joueur suisse (17e).

L'Allemagne jouera la deuxième équipe du groupe C (Angleterre, Danemark, Slovénie) et la Suisse sera opposée au deuxième du groupe B (Italie, Albanie ou Croatie).

Pourtant, l'ouverture du score est tombée du côté suisse. Un but 100% bolonais avec une passe de Remo Freuler dans les pieds de Dan Ndoye qui a frappé à bout portant (28e, 1-0). Avant le retour aux vestiaires, Jonathan Tah a écopé d'un carton jaune, son deuxième du tournoi qui le suspend automatiquement pour les huitièmes de finale (39e).

En seconde période, les Allemands ont voulu donner le ton avec des tentatives de Musiala (50e) et de Toni Kroos (55e), sans trouver la faille dans l'arrière-garde suisse. Mais la Nati n'avait pas dit son dernier mot et Ruben Vargas, parti seul vers le but, avait réussi à tromper Neuer avant que le juge de ligne ne lève son drapeau pour une position de hors-jeu (84e).

Dans les ultimes secondes de la rencontre, Niclas Fullkrug a arraché le partage pour la Mannschaft qui a ainsi permis à son équipe d'assurer sa première place dans le groupe A (90e+2).