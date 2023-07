Benjamin Mendy signe au FC Lorient cinq jours après avoir été intégralement acquitté

Benjamin Mendy a signé au FC Lorient pour les deux prochaines saisons, comme l'ont annoncé les Merlus mercredi par un communiqué. Le latéral gauche français avait été intégralement acquitté à l'issue de son deuxième procès pour agressions sexuelles, vendredi dernier, en Angleterre. Il arrive libre de Manchester City, où son contrat avait expiré, et avec qui il n'a plus joué depuis la fin du mois d'août 2021.

Le 14 juillet dernier, Benjamin Mendy a été acquitté par la justice britannique de l'intégralité des accusations qui pesaient contre lui après avoir été déclaré non-coupable de viol et tentative de viol, à l'issue d'un deuxième procès. Il était rejugé depuis la fin juin pour deux accusations pour lesquelles le jury n'était pas parvenu à un verdict à l'issue du premier procès en janvier dernier.

Benjamin Mendy avait été incarcéré fin août 2021 et avait passé plus de quatre mois en détention provisoire, avant d'être libéré début janvier 2022, et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son premier procès.