Un petit tour et puis s'en va: Charleroi éliminé d'entrée par une équipe de Challenger Pro League en Croky Cup

Le Sporting de Charleroi a été sèchement éliminé de la Coupe de Belgique mardi soir. Les Zèbres ont été battus 4-1 sur la pelouse du Patro Eisden Maasmechelen, pensionnaire de Challenger Pro League, en seizièmes de finale. Ils enchaînent une quatrième défaite de suite toutes compétitions confondues. Ils n'ont plus gagné depuis le 15 septembre contre le Beerschot en championnat (3-0).

À lire aussi Les clubs de Pro League entrent en scène: voici le programme de la semaine en Croky Cup

Le Patro a ouvert la marque grâce à son capitaine Jordan Renson (14e), auteur d'un coup de tête puissant sur corner. De la gauche, Bafode Dansoko (17e) a inscrit un deuxième but dans la foulée après avoir fixé la défense carolorégienne. Les Limbourgeois ont encore marqué au retour des vestiaires, avec une belle reprise de la tête de Simon Bammens (47e). Si Daan Heymans a sauvé l'honneur sur pénalty (62e), Charleroi a concédé un nouveau but. Théo Defourny a mal anticipé un ballon en profondeur et Adnane Abid est passé devant le portier carolo pour marquer dans le but vide (65e).