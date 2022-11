"On ne s'est pas battu": Eden Hazard raconte ce qu'il s'est passé entre les Diables et fait une promesse pour le match contre la Croatie

L’air grave, Eden Hazard s’est présenté devant la presse ce mardi après-midi dans une ambiance lourde suite aux révélations d'une réunion de crise qui s'est tenue la veille.

Le capitaine a mis les choses au point concernant les tensions dans le groupe. "Il n’y a pas eu grand-chose. Il y a eu beaucoup de bêtise dites. On a eu une bonne réunion hier soir. On veut gagner le match de jeudi. Il faut bien se préparer."

"On est tous soudé, même si on a entendu plein de mauvaises choses, on a toujours été soudé. On va le montrer jeudi", affirme le n°10 des Diables.

"On doit faire mieux", concède-t-il. "On ne répond pas aux attentes. On s’est dit qu’on devait mieux jouer. Tout ce que j’ai à dire c’est qu’on est ensemble."

Selon des rumeurs, Eden Hazard et Jan Vertonghen ont eu une altercation. Une info que le Brainois a désamorcée. "On ne s'est pas battu. Je n'oserais pas me battre avec Jan Vertonghen, je ne suis pas bête", confie-t-il dans une petite blague dont il a le secret.

"Tout le monde veut gagner le prochain match et ne pas sortir en phase de poule", confirme Thibaut Courtois.

Future retraite ?

Interrogé sur une possible retraite internationale, le joueur du Real Madrid affirme ne pas y penser pour le moment."Je ne me dis pas que c'est mon dernier match. On va jouer pour gagner et avoir encore des matchs. On verra ce qu'il se passera, mais je ne me dis pas que je vais jouer mon dernier match dans deux jours."

26 guerriers

"Vu ce qu'il s'est dit dans la petite réunion hier, on verra 26 guerriers sur le terrain jeudi", promet le capitaine.