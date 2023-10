Andersson ne sera plus sélectionneur de la Suède s'il manque la qualification pour l'Euro

Andersson (61 ans) a pris ses fonctions en 2016 après l'Euro et a ensuite conduit la Suède en quart de finale de la Coupe du monde en Russie et en huitième de finale de l'Euro 2020. Le pays a manqué la qualification pour la dernière Coupe du monde, et n'est pas en position favorable pour obtenir une place au prochain Euro.

Après une défaite 0-3 contre les Diables Rouges en début de campagne, la Suède n'est que 3e du groupe F avec 6 points, soit 7 points derrière la Belgique et de l'Autriche, qui se partagent la tête du groupe. Seuls les deux premiers se qualifient directement pour l'Euro allemand. Le contrat, qui court jusqu'au championnat d'Europe inclus, sera résilié de manière anticipée si la qualification n'est pas atteinte. Cela avait été convenu lors du renouvellement du contrat en 2020.