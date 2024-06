Avec la Slovaquie comme premier test: les Diables Rouges de Tedesco lancent leur tournoi

Après une campagne de qualification relativement facile et une série de matchs de préparation où les Belges sont restés invaincus pendant un an et demi, le moment est venu pour les nouveaux Diables Rouges de montrer ce qu'ils valent à l'Euro. Leur premier test aura lieu lundi soir au Deutsche Bank Park de Francfort-sur-le-Main contre la Slovaquie. Une victoire est essentielle pour aborder le deuxième match de groupe avec confiance.

Ce qui est certain, c'est qu'aucune équipe de cet Euro ne sera ravie de jouer contre ces Diables Rouges imprévisibles. Avec la vitesse sur les ailes, la créativité du capitaine Kevin De Bruyne et la létalité de Romelu Lukaku en attaque, ils peuvent faire mal à n'importe quelle équipe. La défense reste cependant leur point faible, bien qu'il y ait eu de bonnes nouvelles dimanche soir à Francfort : Jan Vertonghen et Arthur Theate font partie de l'équipe contre les Slovaques, Axel Witsel pourrait en être aussi, et Thomas Meunier, qui se rétablit en Belgique, rejoindra le groupe après le match contre la Roumanie.