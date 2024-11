"Cela devrait aller": Roméo Lavia rassure sur sa blessure avant les matchs des Diables Rouges

Roméo Lavia a rassuré, lui qui est sorti sur blessure avec Chelsea à l'aube de son retour chez les Diables Rouges. Visiblement, le milieu de terrain belge se sent bien.

20 mois après sa dernière participation à un match officiel, Roméo Lavia fait son grand retour en sélection. Le milieu défensif de Chelsea a été repris par Domenico Tedesco pour les deux prochaines rencontres de Ligue des Nations, prévues jeudi contre l'Italie et dimanche contre Israël.

Problème: ce week-end, le jeune Diable Rouge était sorti sur blessure avec Chelsea, faisant craindre une énième absence, lui dont le corps souffre plus que de raison ces derniers temps. Interrogé par Emiliano Bonfigli, Roméo Lavia a dissimulé les doutes: tout roule. "J'ai reçu un petit coup, à l'heure actuelle, on est en train de tester pour voir si ça va, mais cela devrait aller, je pense", a rassuré le joueur de 20 ans. Il a cependant admis ne pas encore savoir s'il pourra ou non jouer contre l'Italie dès jeudi.