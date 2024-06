De Cuyper, qui ne "s'attendait pas" à être appelé, fait ses premiers pas chez les Diables

"C'est une semaine très intense" a reconnu De Cuyper, en conférence de presse à Tubize. "Dimanche soir nous avons fêté le titre jusqu'au matin, et juste ensuite il y avait la fête sur la Grand Place. Dès le lundi soir, j'ai eu une conversation avec le sélectionneur qui m'a dit que je devais être à Tubize vendredi. J'ai donc passé les jours suivants à dormir le plus possible. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ça. Même si je suis dans une bonne dynamique, je n'avais pas été sélectionné pendant les qualifications. Heureusement, mes vacances n'étaient pas encore réservées (rires)".

Le nouveau Diable pourrait bénéficier de temps de jeu rapidement, au vu du peu de concurrence au poste d'arrière gauche. "Le sélectionneur m'a confirmé que j'aurais probablement ma chance lors des matchs de préparation. Je me concentre maintenant sur cette première semaine d'entraînement et de matchs amicaux". Le Brugeois a aussi pu découvrir ses nouveaux partenaires: "Finalement, ce sont des personnes normales. C'est très instructif et c'est un plaisir d'être sur le terrain avec eux. Il y a une bonne qualité de jeu et je devrais pouvoir améliorer mon niveau".