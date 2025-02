Diables Rouges: cette pépite de Genk a finalement décidé de représenter la Grèce, "le choix du cœur" explique le joueur

"Après beaucoup de réflexion, j'ai choisi de représenter la Grèce. C'est le choix du coeur, et cela n'a rien à voir avec les futures sélections. Je suis heureux d'avoir pris ma décision et je peux désormais me concentrer sur l'écriture d'une belle histoire avec la Grèce. J'apprécie profondément les efforts de la fédération belge de football ces dernières semaines, et je ne me sens pas moins Belge à cause de cette décision. Pour l'instant, je me concentre pleinement sur le Racing Genk et sur les matchs importants à venir dans les prochaines semaines", a écrit Karetsas sur Instagram.

Après avoir traversé les classes d'âge en équipe nationale belge, des U15 aux U21, le milieu de terrain découvrira donc un nouvel environnement avec la sélection héllenique. Après avoir renoncé à une sélection en septembre avec les Diablotins en raison d'un "surmenage", il avait joué deux rencontres des qualifications pour l'Euro espoirs.