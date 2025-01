Domenico Tedesco bientôt viré? l'Union Belge communique sur "l'évaluation" en cours

Mercredi, l'Union belge a refusé de commenter différentes rumeurs. "Vincent Mannaert est toujours en pleine évaluation", a déclaré la porte-parole Marie Verbeke. "Nous ne pouvons pas dire quand cette évaluation sera terminée." Mi-décembre, le nouveau directeur sportif avait indiqué qu'il souhaitait lui-même se faire une idée de la situation sportive.

Selon le quotidien Sudpresse, l'Union belge aurait été très proche, il y a quelques semaines, de nommer le Portugais Sergio Conceiçao (ancien joueur du Standard), mais celui-ci a finalement choisi de rejoindre l'AC Milan.

À lire aussi Un énorme coup... dans l'eau: un grand coach européen a failli remplacer Tedesco chez les Diables Rouges

Het Nieuwsblad a écrit mercredi que des discussions sont en cours avec d'autres candidats. Le profil recherché semble clair : un entraîneur au palmarès prestigieux. Selon le quotidien flamand, le nouveau sélectionneur national pourrait être nommé d'ici la fin du mois. La probabilité que Domenico Tedesco dirige les Diables Rouges lors des barrages de la Ligue des Nations contre l'Ukraine (les 20 et 23 mars) semble s'éloigner de plus en plus.