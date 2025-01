Un énorme coup... dans l'eau: un grand coach européen a failli remplacer Tedesco chez les Diables Rouges

Domenico Tedesco est toujours le sélectionneur des Diables Rouges. Mais visiblement, la situation autour de l'entraîneur se décante et l'Union belge a même failli dénicher son successeur: Sergio Conceiçao. Le Portugais était proche d'un accord avant de finalement s'engager à l'AC Milan.

Vincent Mannaert, le nouveau Directeur sportif de l'Union belge, procède encore aux évaluations nécessaires avant de prendre une décision sur l'avenir de Tedesco, sous contrat avec les Diables Rouges jusqu'en 2026. Mais selon Sudinfo et la Dernière Heure, tout indique que ce dernier va être démis de ses fonctions.

Des négociations avancées !

Des négociations avec son successeur numéro un ont même eu lieu il y a quelques semaines. L'Union belge, par l'intermédiaire de Vincent Mannaert et Luciano D'Onofrio, a pris contact avec un certain Sergio Conceiçao. Le Portugais, vainqueur de 7 titres sur divers bancs européens à Porto et à Milan, aurait même eu des discussions très avancées avec notre fédération, qui était proche de boucler un accord pour sa nomination comme sélectionneur.

La fumée blanche était proche, mais l'AC Milan a tout changé. En licenciant Fonseca, le club italien a pris la Belgique de court en négociant avec Sergio Conceiçao pour le recruter en quelques heures seulement. Résultat: la piste prioritaire s'est refermée et l'Union belge va désormais devoir se retourner. Mark Van Bommel, l'ancien entraîneur de l'Antwerp, serait désormais le mieux placé, si Domenico Tedesco venait à être remercié.

Les Diables Rouges, eux, vont devoir disputer en mars deux barrages de Ligue des Nations contre l'Ukraine. Avec qui sur le banc de touche ?