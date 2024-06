Et maintenant, on fait quoi ? Voici les solutions possibles en cas de forfait de Thomas Meunier

Il n'est pas encore forfait, mais l'annonce de son absence au moment du départ vers l'Euro 2024 le laisse présager: Thomas Meunier va plus que probablement rater le tournoi de cet été. C'est une bien mauvaise nouvelle, alors que la défense des Diables Rouges est déjà touchée par deux blessures, celles d'Arthur Theate et de Jan Vertonghen, très incertains pour le début de la phase de poules.

La chance de... De Cuyper

L'hypothèse première, ce serait de repositionner Timothy Castagne à sa place de prédilection. Il deviendrait donc l'arrière droit titulaire pour l'Euro 2024, lui qui était déjà sélectionner, dès le départ, pour jouer dans ce rôle, en doublure de Meunier. Capable de jouer à gauche, sa polyvalence ferait de lui le favori pour occuper ce poste régulièrement.

Cela signifie qu'une place se libérerait à gauche, jusqu'au retour d'Arthur Theate, le joueur le plus utilisé par Domenico Tedesco à ce poste. Maxim De Cuyper, solide contre le Monténégro et le Luxembourg, où il avait remplacé Meunier, pourrait alors être le grand gagnant et débuter l'Euro 2024, lui qui n'avait encore jamais représenté notre pays avec les professionnels avant cette sélection estivale. Nous aurions donc, probablement, une défense qui ressemblerait à ceci, de gauche à droite: De Cuyper, Faes, Witsel, Castagne.

Dans cet effectif, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions pour compenser un tel forfait.