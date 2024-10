Il va falloir goupiller: voici à quoi pourrait ressembler la liste des Diables Rouges pour les chocs contre l'Italie et la France

Les Diables Rouges affronteront l'Italie (10 octobre) et la France (14 octobre) lors des prochains matchs de Ligue des Nations. Deux rencontres délicates et importantes pour notre équipe nationale. La liste des joueurs retenus sera communiquée demain à 10h.

Les deux plus grosses interrogations concernent en réalité deux stars du groupe: Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Blessé, le premier cité devrait bien être forfait. Le deuxième, lui, devrait aussi faire l'impasse, désirant se concentrer sur sa préparation physique en club, tout en poursuivant sa réflexion sur son avenir en sélection. Alors qui pour les remplacer ?

Domenico Tedesco va devoir faire des choix difficiles, ce vendredi, dans sa liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs des Diables Rouges. Notre équipe nationale va se déplacer en Italie le 10 octobre avant de recevoir la France à Bruxelles 4 jours plus tard. Plusieurs stars de l'effectif pourraient manquer cette trêve internationale, ce qui pourrait pousser le sélectionneur à opter pour de nouveaux profils. On fait le point.

Pour Kevin De Bruyne, le remplaçant naturel s'appelle Youri Tielemans. Mais un joueur comme Arne Engels semble bien placé pour compléter la ligne médiane en intégrant à nouveau cette liste, qu'il avait quittée précipitamment en septembre dernier. Le joueur du Celtic vit un bon début de saison. Charles De Ketelaere et Loïs Openda, repris en septembre, seront dans le groupe. Michy Batshuayi va-t-il revenir pour combler ? C'est possible, mais peu probable au vu des choix effectués le mois dernier.

Une surprise sur les ailes ?

Alexis Saelemaekers, repris en septembre, devrait aussi être indisponible. Sur les ailes, Domenico Tedesco pourrait donc miser sur un joueur comme Malick Fofana. S'il n'est pas encore un titulaire indiscutable à Lyon, le jeune talent de 19 ans a montré ses qualités et amènerait de la vitesse et de la technique dans cette ligne. Sauf surprise, Jérémy Doku, Johan Bakayoko, Dodi Lukebakio seront là. La présence de Julien Duranville n'est pas garantie, mais s'il est prêt physiquement, il devrait en être.

Il ne faut pas non plus s'attendre à de gros changements dans le reste du groupe. Blessé hier contre le Bayern Munich, Amadou Onana est incertain et un joueur comme Aster Vranckx pourrait en profiter s'il venait à y avoir un pépin avec le milieu de Villa. Défensivement non plus, aucune surprise n'est attendue. Maxim De Cuyper, remis de sa blessure, sera sans doute de la partie pour soulager les Belges sur la gauche de la défense.

La réponse tombera vendredi sur le coup de 10h.

La sélection possible