"Inquiet ? Pas pour le moment": Kevin De Bruyne calme le jeu après la défaite contre la Slovaquie

Selon lui, la Belgique ne doit pas retenir que du négatif de cette rencontre. "On a bien commencé avec les 2-3 occasions, après on a fait une erreur et on a eu des difficultés avec la pression", a d'abord déclaré 'KDB', qui a vu une certaine différence en seconde période. "On a changé quelques choses, c'était mieux en deuxième mi-temps, mais on n'était pas efficaces aujourd'hui", selon lui.

Pour lui, il faut avant tout se reconcentrer et éviter de ruminer. "Quand tu perds le premier match, tu sais que tu dois gagner le deuxième. On va tout essayer, on doit se regrouper et on doit être plus efficaces. Inquiet ? Non, pas pour le moment", a temporisé le milieu de terrain de Manchester City au micro d'Emiliano Bonfigli. La réponse est attendue le 22 juin contre la Roumanie.