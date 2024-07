"Jean-Michel CSC a encore frappé": les réseaux sociaux se divisent après l'élimination des Diables Rouges

Ce but absolument degueulasse, ça résume bien ce match. Merci Vertonghen pour le csc #FRABEL

Le seul but du match c est un CSC mdrr nan gênant cette équipe de merde #FRABEL

Encore un but CSC … la chatte à Dédé est encore de sortie. #FRABEL #EURO2024

La France ouvre le score et sur les réseaux sociaux, cet autobut belge faitr exploser les supporters.

Tchouameni, clairement le plus dangereux #frabel

Le milieu de terrain enchaîne les bonnes frappes et crée des occasions dangereuses !

#EURO2024 allez on commence les douilles arbitrales

L’autre tordu c’est le seul à ne pas voir qu’il y a corner et c’est Tchouameni qui prend jaune… #FRABEL #EURO2024

Sur une frappe de Mbappé dans la surface, Onana semble dévier le cuir en corner, mais l'arbitre ne le donne pas. Furieux, Tchouaméni conteste et prend jaune.

Les Belges sifflent l'hymne français et se font critiquer pour ce geste.

Le match est lancé entre les Diables Rouges et la France. On vit ça tous ensemble !

On est là !

Bonjour à tous et bienvenue dans ce live du match France-Belgique, vécu au coeur des réseaux sociaux ! Vous êtes déjà nombreux à être prêts et sur toutes les plateformes, vannes et encouragements fusent.