"J'espère être de retour en mars": Thibaut Courtois ne se cache plus et veut revenir chez les Diables Rouges

Thibaut Courtois sera-t-il de la partie avec les Diables Rouges au mois de mars ? Les voyants semblent au vert. Rudi Garcia, le nouveau sélectionneur, veut le récupérer et le portier du Real Madrid semble lui aussi déterminé à revenir en sélection.

Le mois de mars s'annonce bouillant pour les Diables Rouges. Notre équipe nationale va en effet disputer son barrage de Ligue des Nations contre l'Ukraine, sous la forme d'un match aller-retour. Les rencontres sont prévues les 20 et 23 mars. Il s'agira aussi des premiers matchs de Rudi Garcia sur le banc belge.

"Tout est positif"

Hier, après la rencontre entre Manchester City et le Real Madrid, c'est Thibaut Courtois qui s'est exprimé. Après avoir pris l'appel du sélectionneur, le gardien de 32 ans a admis avoir une rencontre prévue avec Rudi Garcia. Le tout dans un objectif bien précis.

"Je sais que le sélectionneur viendra nous rendre visite dans les prochaines semaines. Tout semble positif", s'est réjoui le gardien, interrogé par le Laatste Nieuws, visiblement déterminé à retrouver sa place chez les Diables Rouges le plus rapidement possible. "J'espère que je serai de retour en mars", a déclaré Courtois, plus proche que jamais d'un grand retour entre les perches belges.