La police de Stuttgart réagit aux critiques de Tedesco: "Rien d'anormal ne s'est produit"

"Je n'ai jamais vu cela auparavant", a fulminé le sélectionneur. "Depuis notre hôtel, il nous a fallu plus d'une heure pour arriver au stade. Nous avions pourtant une escorte policière, mais elle s'arrêtait à tous les feux rouges et roulait à 25 kilomètres à l'heure. Le report du match n'étant apparemment pas envisageable, je n'ai pu faire qu'un discours de deux minutes et nous avons dû écourter l'échauffement. La préparation a donc été mauvaise. C'est incroyable."

La police allemande a répondu à ces allégations jeudi, en rejetant la responsabilité sur les Belges eux-mêmes. "L'équipe belge et l'UEFA ont été informées à l'avance par la police qu'il ne fallait pas estimer le temps de trajet à 40 minutes. La police a suggéré un temps de trajet de 60 minutes, mais celle-ci a été rejetée par la fédération belge", a déclaré Frank Belz, porte-parole de la police à Stuttgart.