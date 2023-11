Les Diables Rouges retrouvent l'Azerbaidjan pour la 6e fois

Sur les cinq précédentes rencontres, les Belges se sont imposés à quatre reprises et ont partagé une fois l'enjeu. Ce match nul a eu lieu en septembre 2011. Les Diables, alors dirigés par Georges Leekens, n'avaient pu faire mieux qu'un partage 1-1 à Bakou, en qualifications pour l'Euro 2012, pour lequel les Diables avaient échoué à se qualifier. Timmy Simons avait inscrit le but belge. Du noyau actuel des Diables, seuls Jan Vertonghen et Romelu Lukaku étaient déjà de la partie.

Le dernier duel entre les deux nations n'a rien eu non plus d'une promenade de santé pour les Diables, qui s'étaient imposés 0-1 à Bakou en septembre dernier grâce à un but de Yannick Carrasco à la 38e minute.