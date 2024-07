Pour Wout Faes, il est "dommage d'avoir peut-être un peu manqué d'efficacité"

"Le plan de jeu était clair", a entamé Faes. "Il ne fallait pas jouer dans leur force en mettant une pression élevée et en laissant beaucoup d'espace derrière nous. Nous l'avons bien exécuté et cela fait mal de prendre un but comme ça à la fin. On était dans le match, un match fermé des deux côtés, avec des occasions qui n'étaient pas franches. Cela fait mal." Le système inédit en 4-4-2 n'a pas perturbé l'équipe nationale. "On a travaillé le plan de jeu. On savait où on pouvait faire mal."

La défaite est amère pour la Belgique. "Il y a toujours des regrets. Mais nous sommes montés sur le terrain et nous avons tout donné", a rassuré Wout Faes. "Il y a une très bonne équipe en face et nous les avons bien neutralisés. Nous avons eu quelques occasions. Une autre fois, elles auraient pu rentrer. Malheureusement, ce n'est pas le cas c'est le foot. On n'a pas laissé passer une chance. Cela fait surtout mal d'encaisser un but comme ça à la fin, quand on a été dans le match jusqu'à la 85e" et le coup de poignard de Randal Kolo Muani.