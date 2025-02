Pourquoi Michy Batshuayi change-t-il aussi souvent de club? Sa réponse ne pourrait pas être plus honnête

Batshuayi, 31 ans, a aussi répondu à une question sur le grand nombre de clubs par lesquels il est passé ces dernières années. Depuis 2021, l'ancien jouer de Marseille, de Chelsea et du Standard a porté les couleurs de Besiktas, Fenerbahçe et Galatasaray, les trois clubs rivaux d'Istanbul, en Turquie. "J'ai connu le succès partout où je suis passé. Malheureusement je ne sais pas pourquoi j'ai autant changé de club, il faudrait demander la raison à mes entraîneurs. J'ai toujours essayé d'être positif, professionnel et de laisser une bonne impression."

Buteur à 27 reprises en 56 sélections chez les Diables Rouges, le Bruxellois est impatient de débuter avec Francfort. "Je suis très content d'être ici et je sens directement la confiance du coach. Francfort est un grand club, ce n'était donc pas une décision difficile de venir jouer ici. Je veux être important pour l'équipe, marquer, donner des passes décisives et gagner le plus de rencontres possible. Si nous nous qualifions pour l'Europe, cela sera une bonne saison pour nous", a conclu Batshuayi.

Francfort est actuellement troisième de Bundesliga et est encore en lice en Europa League.