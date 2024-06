Tedesco convaincu par la performance de Witsel: "Il m'a paru directement dans le match"

"En deuxième période, ce n'était pas simple, car le Monténégro pressait un peu plus haut", a précisé Tedesco. Witsel a eu "beaucoup de courses à faire, en particulier en direction de notre but. Il s'est bien débrouillé." L'adaptation prendra évidemment "un peu de temps. Il n'a jamais joué avec cette équipe et cela s'améliorera progressivement."

Loïs Openda a eu des opportunités qu'il n'a pas réussi à transformer, tandis que Romelu Lukaku était laissé au repos. "Nous connaissons ses armes", a raconté le sélectionneur à propos de son joker au poste de N.9. "Ce que je peux faire, c'est parler à l'équipe pour le placer dans les meilleures positions. Il a eu des opportunités, mais le gardien monténégrin a été très bon ce soir."