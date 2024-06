Vertonghen absent du dernier entraînement, Theate, Tielemans et Openda à part

Vingt joueurs de champ et trois gardiens étaient présents sur la pelouse du Centre national de Tubize, vendredi matin, pour le dernier entraînement des Diables Rouges avant le match de préparation de samedi contre le Luxembourg, à Bruxelles. Celui-ci a débuté un peu plus tard que prévu, en raison d'un contrôle antidopage organisé par l'UEFA, la confédération européenne de football.

Jan Vertonghen était le seul absent. Arthur Theate, Youri Tielemans et Loïs Openda se sont entraînés à part. Vertonghen, Theate et Tielemans travaillent toujours à leur revalidation et ne participeront donc pas à la rencontre contre le Luxembourg. Openda a quant à lui joué 90 minutes contre le Monténégro (victoire 2-0), mercredi, et y sera laissé au repos.

Charles De Ketelaere a également intégré le groupe à l'entraînement. Encore aligné en championnat avec l'Atalanta le week-end dernier, l'ancien Brugeois avait rejoint ses coéquipiers en cours de rassemblement, en début de semaine.