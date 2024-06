Vertonghen déçu : "C'est douloureux d'être dans une moitié de tableau difficile"

Les Diables Rouges se sont qualifiés mercredi pour la phase à élimination directe de l'Euro 2024 de football en tant que deuxième du groupe E et ont laissé échapper la première place. "C'est douloureux", a confié le défenseur Jan Vertonghen.

"Nous sommes qualifiés et c'est le plus important, mais ça fait mal de ne pas finir premiers de ce groupe. Surtout quand on voit ce que cela implique, car maintenant, nous nous retrouvons à nouveau dans la partie difficile du tableau. Mais c'est ainsi. Nous allons maintenant viser un bon résultat contre la France", a déclaré le recordman de sélections après le match au micro de Sporza.

"Nous voulions plus qu'un point aujourd'hui. L'objectif n'était pas d'obtenir un partage, nous voulions les trois points. Nous l'avons montré avec un pressing haut en début de match. Nous n'avons pas joué avec la même pression sur les épaules que contre la Roumanie, mais nous ne voulions pas être repoussés en arrière de cette manière. Nous aurions pu faire mieux aujourd'hui, mais nous avons manqué de précision à l'avant comme à l'arrière", a-t-il ajouté.