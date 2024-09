Filip Kostic quitte la Juventus pour Fenerbahçe, en prêt

Kostic, 31 ans, est arrivé à la Juventus en provenance de l'Eintracht Francfort à l'été 2022. En deux saisons, il a disputé 87 rencontres avec 3 buts et 15 passes décisives à la clé. Seuls Danilo (88) et Manuel Locatelli (89) ont compté plus d'apparitions que lui.

International serbe à 64 reprises (3 buts), Kostic a également joué à Hambourg, Stuttgart et Groningue.

Vice-champion de Turquie, Fenerbahçe est actuellement leader de la Süper Lig devant le Galatasaray de Dries Mertens et Michy Batshuayi, qui est justement arrivé du Fener.