Charleroi recrute le latéral Mardochée Nzita

Formé à Anderlecht, Nzita a quitté les Mauve et Blanc en 2019 pour tenter l'aventure en Italie, à Perugia (2019-2020) puis à Pescara (2020-2022). Il est revenu en Belgique en 2022 avec un transfert au Beerschot. Il a disputé 26 rencontres, marquant 5 buts et délivrant 3 passes décisives pour le Beerschot lors du championnat écoulé. Il a ainsi contribué au titre de champion de Challenger Pro League et à la remontée parmi l'élite, la saison prochaine, du Beerschot.

"Par cet achat, le Sporting suit la ligne de conduite de recrutement définie avec le coach de doubler les postes et d'aussi, quand l'occasion se présente, de recruter un jeune joueur belge confirmé", a expliqué Charleroi dans un communiqué.