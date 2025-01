Des investisseurs prêts à mettre des millions sur la table: comment Lucien D'Onofrio tente de racheter le Standard

Lucien D'Onofrio serait à la base de l'une des offres les plus sérieuses reçues par la direction du Standard. L'ancien vice-président du club se verrait bien revenir à Sclessin dans les prochains mois.

Le processus de rachat du Standard suit son cours. Le 21 janvier dernier, A-Cap et Moelis & Co ont bien reçu entre 2 et 5 offres pour le rachat du club liégeois, englué dans de graves problèmes financiers depuis un bon moment. Dans le lot des offres se trouvait celle pilotée en secret par Luciano D'Onofrio, selon les informations de Sudinfo.

Une offre conséquente

Dominique D'Onofrio reste un visage connu du Standard. L'ancien vice-président évalue ses options depuis un certain temps, mais ne souhaite pas injecter ses propres fonds pour l'instant. Il se serait donc associé à plusieurs groupes d'investisseurs pour développer une candidature solide. L'offre finale aurait été formulée le 21 janvier à 17h. Proposition que Moelis & Co aurait déjà considérée comme suffisamment intéressante pour être étudiée.