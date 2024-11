"Epolo n'a pas eu de bol": nos experts fustigent le staff du Standard après le retour en grâce d'Arnaud Bodart

Expert du Standard, Kevin Sauvage a par exemple une vision précise du problème. Selon lui, le climat autour du poste de gardien n'était pas favorable au succès pour Epolo, qui n'a jamais su quelle était vraiment sa place dans la hiérarchie, ayant endossé le rôle de titulaire pour des raisons particulières. "C'était une situation qui était latente et qui était postposée de semaine en semaine", précise-t-il. Selon lui, il ne fallait jamais écarter Bodart comme ce fut le cas en fin de saison dernière. "C'est l'erreur du Standard. Arnaud est un garçon qui veut beaucoup jouer, ce qui est normal, quand on est gardien, on veut toujours jouer. Ne fallait-il pas mettre Arnaud Bodart sur le banc pour mettre une pression positive à Mathieu Epolo, qui n'en a eu aucune ?", s'interroge-t-il d'ailleurs.

Cela faisait 7 mois qu'il était absent. Arnaud Bodart a fait son grand retour, samedi, entre les perches du Standard. Le gardien de 26 ans avait été écarté en raison d'un possible transfert l'été dernier. Transfert qui n'avait jamais pu être bouclé. Matthieu Epolo avait alors pris le relais, mais après avoir commis quelques grosses erreurs, il a finalement été remis sur le banc par son entraîneur. Sur le plateau du Vestiaire, on revient sur cette situation qui en gêne quelques-uns.

Un avis partagé par Damien Marcq, qui regrette en réalité que le Standard n'ait pas maîtrisé la gestion de ses gardiens, plus encore après le bon début de saison d'Epolo. "Il a fait une erreur et tout de suite, le nom de Bodart est revenu. Donc, forcément, il a la pression. Il fallait prendre une décision en disant qu'Epolo ferait 6 mois, jusqu'à la trêve et qu'on verrait à ce moment-là. Toutes les semaines, quelqu'un venait lui murmurer à l'oreille, attention, il y a Bodart, et il fait une erreur derrière", regrette le Français.

Pour Marc Delire, le retour de Bodart est tout de même un fameux coup dur pour Epolo. "Il n'a pas eu de bol. S'il ne fait pas une connerie comme il l'a faite à Saint-Trond... Là, tout le monde se dit qu'il est fou. Ce n'est pas possible, on ne peut pas jouer avec un mec qui est capable de faire des trucs pareils. Et puis, Bodart arrive, et je suis d'accord avec Damien, première intervention, il y a la sobriété, il y a un peu plus de pression. Il a rassuré", a estimé notre consultant.

Pour notre trio, il n'y a pas de doute à avoir : Arnaud Bodart est désormais de retour en tant que numéro un au Standard. Même s'il y a encore des doutes sur ce qu'il pourrait se passer en cas d'erreur du gardien, ou sur son futur, lui qui arrive en fin de contrat en juin.