Europe League: un bijou d'Amuzu offre un point à Anderlecht face à Porto

Un penalty change la dynamique

La rencontre prenait cependant un tournant défavorable pour les Anderlechtois après une faute de Degreef dans le rectangle. L'ailier de 19 ans a élevé son genou trop haut sur la tête de Francisco Moura et l'arbitre accordait un penalty dans la foulée. Ce dernier était converti par Galeno qui mettait les Dragons aux commandes contre le cours du jeu (25e, 0-1).

Il ne fallait pas plus que cette ouverture du score portugaise pour voir les esprits s'échauffer sur le terrain et rendre les débats indéniablement plus physiques entre les deux équipes avec des fautes de part et d'autre. Malgré de belles intentions et un départ en boulet de canon, le RSCA se montrait cependant beaucoup plus fébrile défensivement après ce but sur penalty.

Des occasions manquées en fin de première mi-temps

Alors que le calme semblait revenir dans les rangs, Edozie permettait à Anderlecht de se créer une nouvelle occasion avec un centre tendu mais trop long pour Dolberg (41e). Dans le temps additionnel du premier acte, Leander Dendoncker tentait sa chance de loin avec un tir puissant mais repoussé des poings par Costa (45e+5).

Degreef relance les Mauves

À l'image de l'entame de match, le début de la seconde période allait à cent à l'heure côté anderlechtois avec une occasion franche et dangereuse sur un centre de Degreef repris de la tête par Mats Rits mais le ballon heurtait le montant pour sauver Porto de l'égalisation (49e).

Pression, intensité et efficacité ont été les maîtres-mots des premières minutes du Sporting au retour des vestiaires et après une belle récupération à l'entrée du rectangle, Degreef ponctuait les efforts de ses coéquipiers avec le but égalisateur qui relançait la rencontre (52e, 1-1). Le natif de Louvain inscrivait d'ailleurs son premier but avec Anderlecht.

Un final palpitant

Après l'heure de jeu, les deux équipes faisaient jeu égal malgré les quelques offensives portugaises mais la défense des Mauves se montrait solide avec un Coosemans présent comme dernier rempart.

Un nouveau tir de Galeno, l'homme en forme de Porto jeudi soir, et une tentative lointaine de Rits ont néanmoins fait bondir le stade dans le dernier quart d'heure.

À peine monté au jeu, Fabio Vieira a lancé un coup de froid en remettant Porto devant au marquoir (84e, 1-2). Mais dans les dernières minutes de la rencontre, Francis Amuzu, monté au jeu pour Edozie, remettait les deux équipes à égalité (86e, 2-2).

Les deux équipes se quittaient donc sur un partage, comme lors de leur dernière confrontation le 23 août 2000 lors du match retour des barrages de la Ligue des Champions (0-0), qui avaient vu Anderlecht se qualifier grâce à sa victoire au match aller (1-0).