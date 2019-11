Le couperet est tombé après une nouvelle défaite: Felice Mazzu n'est plus l'entraîneur de Genk

"Felice Mazzu n'est plus l'entraîneur du KRC Genk": c'est ainsi que débute le communiqué de presse publié sur le site officiel du club limbourgeois. Les trois assistants que sont Tom Van Imschoot, Denis Dessaer et Sandro Salamone, sont également priés de partir.

Arrivé au début de cette saison, Mazzu, qui avait ramené le Sporting de Charleroi dans une spirale positive entre 2013 et 2109, avait bien du mal à faire tourner l'équipe championne de Belgique en titre. Genk s'est incliné dimanche à domicile contre La Gantoise (0-2) et pointe à la 9e position au classement.

"Ces dernières semaines, la tendance était de plus en plus négative et la direction du club n'est plus convaincue que le staff technique actuel peut encore changer les choses", dit le communiqué.

Une séparation rapide, donc, bien que "le club se rend compte que l'équipe se reconstruit après le titre de champion". Mais "la différence entre la qualité intrinsèque du groupe et la performance est trop grande".

En attendant l'arrivée d'un remplaçant, Domenico Olivieri et Kevin Van Dessel dirigeront les entraînements.