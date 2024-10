Forfait, il est inscrit... comme responsable du matériel: l'astuce de Jan Vertonghen pour assister au Topper contre Bruges

Jan Vertonghen, qui n'a plus joué depuis le 4 août, victime d'un problème au tendon d'Achille, était bien là dimanche contre Bruges. Non pas comme joueur, puisqu'il était bel et bien forfait, lui qui traîne ce pépin physique depuis de longues semaines. Mais les Mauves ont besoin de son leadership et ont donc trouvé une astuce originale pour l'avoir avec eux pour le Topper.

Comment ? En inscrivant Jan Vertonghen comme l'un des responsables du matériel du club pour cette rencontre. Cette place lui permet d'intégrer le staff et donc de pouvoir accéder aux vestiaires et au banc de touche, où il a suivi la rencontre en compagnie de ses coéquipiers. Ce n'est pas la première fois que les Mauves opèrent de cette façon, y compris avec Jan Vertonghen.

Mais la démarche restera toujours originale. Pour rappel, Bruges s'est finalement imposé 2-1.