Grosse tuile à Anderlecht: blessé, Jan Vertonghen sera absent plusieurs semaines

C'est une bien mauvaise nouvelle qu'a donnée Brian Riemer en conférence de presse ce vendredi. Le coach d'Anderlecht a en effet confirmé la blessure de Jan Vertonghen, touché au tendon d'Achille. Le défenseur de 37 ans, qui a prolongé dans la foulée de son Euro 2024, sera absent pour quelques semaines.

"Il souffre du tendon d'Achille. 'est une blessure qui est due à une surcharge. Il a joué l'Euro et il n'a pas eu de préparation normale. Il ne s'agit donc pas d'une déchirure ou d'une blessure soudaine. Et c'est difficile de dire, avec ce genre de blessures, combien de temps l sera absent. Cela peut être une semaine et demie ou cinq semaines, mais on mise sur trois semaines", a ensuite détaillé l'entraîneur danois, visiblement déçu de cette nouvelle mauvaise nouvelle.