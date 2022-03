L'Union Belge, la Pro League, Thibaut Courtois, le Real Madrid, Casillas: les messages pleuvent pour rendre hommage à Miguel Van Damme

Miguel Van Damme, le gardien du Cercle de Bruges, est décédé des suites d'une leucémie à l'âge de 28 ans, a annoncé le club brugeois mardi.

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que notre ami et coéquipier Miguel Van Damme a mené sa longue et inégale bataille contre la leucémie", a annoncé le Cercle de Bruges ce matin.

Miguel Van Damme, qui évoluait depuis 2013 au Cercle de Bruges, était devenu papa d'une petite fille, prénommée Camille, en mai 2021.

Depuis l'annonce du décès du joueur, le nombre d'hommages ne cesse de gonfler.

Le Real Madrid lui rend hommage

C'est une petite surprise, le club le plus titré sur la scène européenne a déclaré "regretter profondément le décès de Miguel Van Damme". "Le Real Madrid tient à exprimer ses condoléances ainsi que son amour et son affection à tous ses proches et proches, son club et ses coéquipiers", ajoute le club de Thibaut Courtois et Eden Hazard.

Les instances s'expriment

L'Union Belge a publié une photo du Brugeois en lui souhaitant de "reposer en paix".

La Pro League adresse ses pensées "à la famille, ses amis et tout le monde au Cercle de Bruges".

Un autre (ancien) gardien du Real Madrid a rendu hommage à Miguel : Iker Casillas. Le champion du monde connaissait Van Damme et était très triste d'apprendre la nouvelle. "Embrassez sa famille. Repose en paix mon ami", a-t-il écrit.

D'un gardien à un autre

Le portier des Diables Rouges, Thibaut Courtois salue un "exemple de combativité" pour son homologue.

Les clubs se mobilisent

"Quel homme courageux, quelle perte. Miguel à jamais dans nos coeur", a regretté le RSC Anderlecht.

L'Excel de Mouscron adresse également ses "plus sincères condoléances à la famille et aux proches".

Le club rival du FC Bruges a aussi adressé ses condoléances aux proches et a rendu hommage au gardien avec la devise du club "You'll never walk alone (tu ne marcheras jamais seul)"

De nombreux clubs ont répondu à la publication du Cercle annonçant la triste nouvelle. C'est le cas du Standard, de Charleroi, de Genk, de l'Antwerp, de Seraing, du Beerschot et de l'Union Saint-Gilloise ainsi que du RWD Molenbeek. Le club jumelé de l'AS Monaco a également adressé "toutes ses condoléances".

Les autres clubs de Pro League comme Courtrai, Zulte Waregem, Saint-Trond, OHL, Gand, Malines et Ostende ont tous partagé un mot d'encouragement pour les proches ou adressé des condoléances.