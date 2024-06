La Gantoise confirme le départ de Paul Nardi vers les Queens Park Rangers

Âgé de 30 ans, Nardi a été formé à Nancy et a rejoint l'AS Monaco à l'été 2014 pour trois millions d'euros. Le club monégasque l'a prêté successivement à Nancy, au Stade Rennais et au Cercle de Bruges. Après son prêt à Bruges, où il a disputé 81 matchs en deux saisons et demi, Monaco l'a vendu à Lorient en 2019. Il y a joué trois saisons avant de rejoindre Gand à l'été 2022.

Nardi a subi une fracture ouverte de la jambe fin novembre lors d'un match de la Conference League contre le Zorya Louhansk ukrainien. Après une longue période de rééducation, il est brièvement revenu à la compétition lors des Europe Playoffs, que La Gantoise a remportés. Le gardien a disputé un total de 51 matchs pour le club.