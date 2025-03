Le Clasico, la réforme du championnat: Dans le Vestiaire vous dit tout sur le football belge

Mathématiquement, Anderlecht se contentera logiquement des 3 points, mais dans le jeu, David Hubert ne peut pas être pleinement satisfait du match des siens, à l'image d'un Thorgan Hazard, auteur d'un magnifique but, mais pas en réussite tout au long de la rencontre. "Tout ne va pas bien, par rapport à Genk, Bruges et l’Union, Anderlecht est largement en dessous, il est à sa place. Mais si t’as des mecs comme ça, Dolberg qui revient, Vertonghen, Anderlecht peut jouer avec", ajoute Marc Delire.

Le Standard a, lui, montré un visage inhabituel lors des 15 premières minutes de jeu. Les Rouches encaissent finalement sur un coup de génie d'Hazard et un but d'Angulo, après un cafouillage suivant un changement d'Ivan Leko. "Le deuxième but c’est pour sa pomme. Il remplace Lawrence par Karamoko, qui se demande où il va aller, il parle avec Fossey et Edozie est tout seul sur le flanc gauche", souligne Grégory Bayet.

"Deux choses me chagrinent : le sel, la fin, la bataille pour arriver dans les playoffs 1 et ça donne des matchs d’une intensité que l’on n’a pas dans une phase classique. Il n’y a peut-être pas un lien, mais la Belgique ne s’est jamais aussi bien portée au niveau du coefficient européen. On aura peut-être deux clubs en Ligue des Champions dans un an ou deux, je ne dis pas que c’est grâce aux playoffs, mais ils donnent l’occasion aux meilleurs de jouer plus de gros matchs", ajoute Marc Delire.

La sélection pour les milieux de terrain

La semaine dernière, les membres du Vestiaire s'étaient mis dans la peau de Rudi Garcia en livrant leur sélection pour les gardiens et défenseurs. Ils ont réitéré cette semaine avec les milieux de terrains axiaux... et il y a eu débat. Un nom en particulier a suscité le débat: Vanaken. Non retenu par Grégory Bayet qui ne le trouve "plus au niveau international", mais sélectionné par Marc Delire et Silvio Proto.

Un autre joueur pourrait faire son entrée selon nos consultants: Mario Stroeykens. "C'est aussi un bi-national", souligne d'ailleurs Grégory Bayet dans un contexte où Karetsas et Talbi ont choisi de représenter respectivement la Grèce et le Maroc.