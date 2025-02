Le Standard est-il hors de la course au top 6? Le Vestiaire est unanime, "ça n'a jamais commencé, pour moi"

Le Standard s'est incliné face à Genk (1-2) ce vendredi soir en ouverture de la 26e journée de Pro League. Inexistants en première mi-temps, les Rouches ont pourtant eu l'occasion de rentrer aux vestiaires sur un score de 1-1, mais Camara s'est complètement raté. "Je pense que je n’ai jamais vu autant de rage, de déception et de tristesse dans le comportement d'un joueur après un raté", observe Marc Delire. "C'est le meilleur joueur du Standard en plus, donc tu ne peux pas lui en vouloir", ajoute Kevin Sauvage.

"Certains n’ont pas répondu aux attentes, je pense à O’Neill et Sutalo, il manque toujours quelque chose et avec des 'si' on ne va nulle part et surtout pas en play-offs 1", dit Kevin Sauvage.

Alors, le Standard est-il en dehors de la course au top 6? "Oui", répondent en choeur Silvio Proto et Kevin Sauvage. "Ça n’a jamais commencé pour moi", préfère Marc Delire avant d'expliquer. "Depuis le début, je dis que si le Standard termine en tête de la colonne de droite, la saison sera réussie". Il faut dire que la suite du programme des Rouches ne sera pas plus aisée avec les déplacements à Bruges et à l'Union et les réceptions d'Anderlecht et de l'Antwerp.

Un gardien qui pose question

Un autre sujet qui est sur toutes les lèvres depuis le début de la saison à Liège, c'est le choix du gardien. Bazunu est une nouvelle fois passé à côté, alors qu'Epolo ronge son frein sur le banc. "Ce gardien revient d’une énorme blessure, il n’avait joué que trois matchs en U21 avec son club, donc il n’est pas prêt, mais on le savait. Le choix du joueur n’était pas bon", déclare Kevin Sauvage.

