"Ses erreurs commencent à se répéter": Le Vestiaire se montre critique envers David Hubert après la défaite d'Anderlecht dans le Topper

"Tu ne les fais pas rentrer dans un Topper, et en plus tu les fais jouer sur leur mauvais pied. Lapage, ce qu'il a montré hier, et quand tu vois les matchs de Zanka avant, il ne pouvait pas faire pire. Tu le faisais jouer il y a deux mois, il faisait un autre match ce dimanche. Maamar, il a un super profil, tu te demandes pourquoi tu ne le vois pas avant", lance d'emblée Marc Delire.

Pour Silvio Proto, si David Hubert a opté pour ce système, c'est aussi pour préparer le retour de Thorgan Hazard, "qui a occupé ce poste (piston gauche) en équipe nationale".

Mais au-delà de la défaite, c'est surtout la remise en question presque inexistante de la part des Mauves qui fait grincer des dents au sein de notre équipe du Vestiaire. David Hubert a notamment déclaré que le match s'était joué à "des détails". "Son analyse, je ne la partage pas", répond Marc Delire. "Je pense que c’est de la communication. Hier, on a vu une équipe de Ligue des Champions contre une équipe d’Europa League. Si tu as Vertonghen, Hazard et Stroeykens à 150%, tu as un autre match, mais quand tu es un grand club, tu dois pouvoir remplacer tes joueurs blessés. Il y a un manque de personnalité criant à Anderlecht. Ils ne font plus partie de l’aristocratie du football belge, au mieux, ils terminent 3e".

C'est une leçon globale donnée par Bruges

"La première mi-temps, Bruges a joué à 50% et ils étaient plus forts qu’Anderlecht. Vanaken, tu n’as pas un joueur comme ça, alors qu’Anderlecht devrait l’avoir. Normalement, Anderlecht a toujours deux ou trois Souliers d’or sur le terrain, là, tu n’en as aucun", ajoute Silvio Proto.

Le capitaine anderlechtois, Colin Coosemans, a, lui, reconnu la supériorité de Bruges et de Genk. "Ils (Anderlecht) n'ont pas existé contre deux candidats au titre", avance Kevin Sauvage avant de conclure. "C’est une leçon globale donnée par Bruges, et c’est là qu’on voit l’avance que Bruges a prise".

