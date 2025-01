Pro League: Anderlecht domine Malines avant sa semaine européenne

Malines s'est procuré la première occasion franche du match avec une frappe de Rafik Belghali bien anticipée par Mads Kikkenborg, qui remplaçait Colin Coosemans, blessé (12e). Anderlecht a réagi avec un tir de César Huerta sur la barre transversale (21e) puis une autre tentative de Thorgan Hazard, détournée du bout des gants par Ortwin de Wolf (23e).

Dans la foulée, Hazard a récupéré le ballon à droite avant de centrer et de trouver Keisuke Goto, auteur d'une tête plongeante pour ouvrir le score et marquer son premier but avec l'équipe première (24e). En contre, Malines a manqué d'égaliser avec une frappe de Benito Raman à côté (30e) et un tir de Rob Schoofs sur Mikkenborg (38e). Anderlecht a finalement doublé la mise sur coup de pied arrêté, Jan-Carlo Simic reprenant de la tête un coup-franc excentré de Yari Verschaeren (41e).