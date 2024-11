Une énorme amende: un supporter de Charleroi condamné après l'arrêt du match face à Malines en 2022

Le supporter, qui a la possibilité de faire appel, était déjà interdit de stade jusqu'en juin 2027.

Le match entre Charleroi et Malines avait été arrêté le 12 novembre 2022 à cause de jets de fumigènes et de projectiles des supporters carolos alors que les Zèbres menaient 1-0. Au terme d'une longue procédure, la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) avait décidé de ne pas rejouer le match et avait donné les 3 points sur tapis vert à Malines.

Le supporter auteur du jet de fumigène qui a provoqué l'arrêt définitif du match avait été identifié et poursuivi en justice par le Sporting de Charleroi.