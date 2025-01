Voilà qui est fait: le Standard dévoile son tout nouveau sponsor maillot

Circus faisait face à un problème, puisque la Belgique avait opté pour une interdiction de la promotion des sites de paris sportifs sur les maillots des clubs belges. Pour contourner cette règle, Circus Daily se présente comme un média d'information et non pas comme un site de paris sportifs.

"Avec ce partenariat, nous poursuivons nos efforts pour nous positionner comme une plateforme média entièrement dédiée au sport, fournissant des analyses approfondies, des reportages immersifs et des actualités enrichissantes pour les passionnés. Le média se consacre exclusivement à l’information sportive de qualité et se distingue par son indépendance éditoriale et son engagement envers une information fiable et de qualité au quotidien", affirme la marque dans son communiqué.

La première vareuse avec ce nouveau sponsor sera utilisée le 19 janvier à Saint-Trond.